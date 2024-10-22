Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
- Hồ Chí Minh: 90 Đường số 6, Cityland Park Hills, P.10, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Theo dõi, nhắc nhở và set up lịch họp của BOD và ban quản lý công ty
- Hỗ trợ nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu thị trường của các sản phẩm liên quan
- Chuẩn bị, in ấn tài liệu, dịch các tài liệu Anh - Việt
- Phụ trách các mảng bài viết, hình ảnh, video trên các kênh truyền thông của Công ty
- Tham gia tổ chức sự kiện và tham gia các sự kiện khi có yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Sinh viên làm việc Fulltime
- Có khả năng tập trung làm việc cao
- Biết cách sắp xếp công việc được giao 1 cách logic, gọn gàng
- Biết viết Content cơ bản, sử dụng được Canva hoặc Photoshop, thích quay video, chụp ảnh cơ bản là một điểm cộng.
- Tin học văn phòng tốt.
- Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội thành nhân viên chính thức khi hoàn thành thực tập
- Mở rộng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực dược mỹ phẩm/ tiêu dùng
- Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng sale cho hệ thống phân phối
- Tự tin tổ chức và điều phối các sự kiện với các đối tác
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng - Được đào tạo kiến thức ngành dược mỹ phẩm, tiêu dùng nhanh, các sản phẩm thuộc top 1 tại thị trường Nhật, kỹ năng làm việc,tiếp cận với đối tác phân phối
- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI