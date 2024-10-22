Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 90 Đường số 6, Cityland Park Hills, P.10, Gò Vấp

- Theo dõi, nhắc nhở và set up lịch họp của BOD và ban quản lý công ty

- Hỗ trợ nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu thị trường của các sản phẩm liên quan

- Chuẩn bị, in ấn tài liệu, dịch các tài liệu Anh - Việt

- Phụ trách các mảng bài viết, hình ảnh, video trên các kênh truyền thông của Công ty

- Tham gia tổ chức sự kiện và tham gia các sự kiện khi có yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

- Không yêu cầu kinh nghiệm, có khả năng chịu áp lực và làm việc đa nhiệm

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Sinh viên làm việc Fulltime

- Có khả năng tập trung làm việc cao

- Biết cách sắp xếp công việc được giao 1 cách logic, gọn gàng

- Biết viết Content cơ bản, sử dụng được Canva hoặc Photoshop, thích quay video, chụp ảnh cơ bản là một điểm cộng.

- Tin học văn phòng tốt.

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương từ 2 triệu (Gồm Phụ cấp Ăn trưa + Xăng xe + Thưởng hiệu quả công việc)

- Cơ hội thành nhân viên chính thức khi hoàn thành thực tập

- Mở rộng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực dược mỹ phẩm/ tiêu dùng

- Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng sale cho hệ thống phân phối

- Tự tin tổ chức và điều phối các sự kiện với các đối tác

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng - Được đào tạo kiến thức ngành dược mỹ phẩm, tiêu dùng nhanh, các sản phẩm thuộc top 1 tại thị trường Nhật, kỹ năng làm việc,tiếp cận với đối tác phân phối

- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ

