Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 90 Đường số 6, Cityland Park Hills, P.10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Theo dõi, nhắc nhở và set up lịch họp của BOD và ban quản lý công ty
- Hỗ trợ nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu thị trường của các sản phẩm liên quan
- Chuẩn bị, in ấn tài liệu, dịch các tài liệu Anh - Việt
- Phụ trách các mảng bài viết, hình ảnh, video trên các kênh truyền thông của Công ty
- Tham gia tổ chức sự kiện và tham gia các sự kiện khi có yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, có khả năng chịu áp lực và làm việc đa nhiệm
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Sinh viên làm việc Fulltime
- Có khả năng tập trung làm việc cao
- Biết cách sắp xếp công việc được giao 1 cách logic, gọn gàng
- Biết viết Content cơ bản, sử dụng được Canva hoặc Photoshop, thích quay video, chụp ảnh cơ bản là một điểm cộng.
- Tin học văn phòng tốt.
- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương từ 2 triệu (Gồm Phụ cấp Ăn trưa + Xăng xe + Thưởng hiệu quả công việc)
- Cơ hội thành nhân viên chính thức khi hoàn thành thực tập
- Mở rộng mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực dược mỹ phẩm/ tiêu dùng
- Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng sale cho hệ thống phân phối
- Tự tin tổ chức và điều phối các sự kiện với các đối tác
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng - Được đào tạo kiến thức ngành dược mỹ phẩm, tiêu dùng nhanh, các sản phẩm thuộc top 1 tại thị trường Nhật, kỹ năng làm việc,tiếp cận với đối tác phân phối
- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nộihr

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

