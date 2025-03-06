Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2,000,000 - 4,000,000/ tháng Văn phòng làm việc hiện đại, sang trọng, tiện nghi. Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức. Được chủ động sắp xếp thời gian làm việc theo lịch học. Được cấp công cụ quay chụp, được hỗ trợ làm báo cáo thực tập có dấu mộc doanh nghiệp., Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu các dòng sản phẩm mà công ty đang phát triển, phân phối để lên các ấn phẩm quảng cáo, giới thiệu đến khách hàng.

Viết bài phân tích nhu cầu khách hàng, phân tích sản phẩm theo hướng dẫn.

Các hoạt động nhằm xây dựng thương hiệu cá nhân (quay video chia sẻ kiến thức chuyên ngành, sản phẩm đang triển khai,...)

Các hoạt động khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 3, năm 4 các trường Đại học/ Cao đẳng - chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch, Xã hội học.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Muốn phát triển đa ngành nghề, đa lĩnh vực.

Có xe máy & laptop riêng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2 - 4 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.