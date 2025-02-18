Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Thực tập sinh

Công việc không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo)

Tuyển dụng theo yêu cầu (tìm nguồn, đăng tin, sàn lọc hồ sơ, phỏng vấn)

Phối hợp tổ chức đào tạo (tập huấn cho nhân viên công ty)

Các công việc khác liên quan đến hành chính nhân sự

Được cấp giấy xác nhận thực tập (đóng dấu công ty) nếu có nhu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp

Không yêu cầu kinh nghiệm

Thận trọng và bảo mật với các thông tin.

Chu đáo, tận tâm, trung thực, có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi

Có tư duy chủ động, cầu tiến, năng động, không né tránh, ỷ lại

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng hoặc thỏa thuận năng lực và kinh nghiệm khi phỏng vấn.

• Tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm.

• Tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều chính sách phúc lợi tốt, được tạo điều kiện và ưu đãi đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

• Được hưởng chính sách thưởng Lễ, Tết hàng năm và thưởng cho ban điều hành.

• Có cơ hội thăng tiến và nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE

