Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE
- Hồ Chí Minh: 152 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Công việc không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo)
Tuyển dụng theo yêu cầu (tìm nguồn, đăng tin, sàn lọc hồ sơ, phỏng vấn)
Phối hợp tổ chức đào tạo (tập huấn cho nhân viên công ty)
Các công việc khác liên quan đến hành chính nhân sự
Được cấp giấy xác nhận thực tập (đóng dấu công ty) nếu có nhu cầu
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thận trọng và bảo mật với các thông tin.
Chu đáo, tận tâm, trung thực, có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi
Có tư duy chủ động, cầu tiến, năng động, không né tránh, ỷ lại
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE Thì Được Hưởng Những Gì
• Tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm.
• Tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều chính sách phúc lợi tốt, được tạo điều kiện và ưu đãi đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
• Được hưởng chính sách thưởng Lễ, Tết hàng năm và thưởng cho ban điều hành.
• Có cơ hội thăng tiến và nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
