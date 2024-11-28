Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LV Center, Số 10 Ngõ 67 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tham gia soạn thảo, rà soát tính pháp lý của hợp đồng và các văn bản hành chính khác;

Cập nhập các văn bản pháp luật mới, các thông tin pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty;

Hỗ trợ các công việc hằng ngày khác của Pháp chế (Rà soát so sánh hợp đồng, compare bản cứng) và các công việc khác dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 trở lên khoa Luật các trường Đại học;

Kỹ năng văn phòng MS Office tốt;

Chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi;

Tiếng Anh: đọc, viết khá;

Tính cam kết và bảo mật thông tin cao.

Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn và đào tạo chuyên môn dựa trên các công việc thực tế tại Công ty;

Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty như các chương trình Team building, Year end Party, Company trip...

Được xem xét trả lương với các Thực tập sinh có đóng góp thiết thực cho dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin