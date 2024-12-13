Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỌP BEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ thiết kế hình ảnh, video cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, Fanpage, trên App và Website của Công ty.

Tham gia lên ý tưởng dựng video và hình ảnh quảng cáo, giúp phát triển khả năng sáng tạo.

Hỗ trợ tạo nội dung truyền thông để giới thiệu các dự án mới, chương trình khuyến mãi và các sự kiện của công ty.

Thực hiện các công việc thiết kế theo yêu cầu cụ thể từ các bộ phận khác trong công ty, từ đó hiểu rõ hơn về quy trình làm việc.

Học hỏi cách sử dụng các công cụ thiết kế và chỉnh sửa video chuyên nghiệp, từ đó nâng cao kỹ năng thực tế.

Tham gia tạo ra các nội dung tương tác và hỗ trợ tổ chức sự kiện online và offline, giúp rèn luyện kỹ năng tổ chức và quản lý sự kiện.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành marketing, PR, thiết kế đồ họa, ...

Có kiến thức cơ bản về các công cụ thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator, v.v.

Biết sử dụng các phần mềm dựng và chỉnh sửa video như Premier Pro, After Effects, Capcut là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Đam mê với thiết kế đồ họa, có tinh thần sáng tạo và ham học hỏi.

Chú ý đến chi tiết và có trách nhiệm trong công việc.

Yêu thích cái đẹp và có tư duy thiết kế độc đáo.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỌP BEO Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 1.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng KPI

Cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được đào tạo và hướng dẫn bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỌP BEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin