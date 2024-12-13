Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

• Tham gia vào công việc thực tế tại Công ty (xây dựng nguồn, search hồ sơ, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên, quản lý dữ liệu,....);

• Tham gia vào các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng;

• Liên hệ, phản hồi ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn phù hợp, chọn những ứng viên phù hợp trong thời gian ngắn nhất;

• Thiết kế các poster tuyển dụng;

• Theo dõi, tổng hợp thông tin hồ sơ ứng tuyển hằng ngày, đảm bảo số lượng, chất lượng hồ sơ theo yêu cầu;

• Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 4 hoặc vừa tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Nhân sự (KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC)

• Có laptop cá nhân;

• Kỹ năng tin học văn phòng Word, Excel;

• Biết sử dụng phần mềm thiết kế cơ bản Photoshop, Canva,...có khả năng viết bài, trình bày, kỹ năng content là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Có hỗ trợ lương thực tập (3,000,000 đồng/tháng);

• Hỗ trợ xác nhận thực tập (có thực tập tại công ty, từ thời gian nào đến thời gian nào)

• Được tham gia vào các dự án thực với Quy trình làm việc chuyên nghiệp;

• Phát triển những kỹ năng có liên quan nghề nhân sự, được đào tạo bởi đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, trẻ trung, năng động và sáng tạo;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

