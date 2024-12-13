Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH
- Hồ Chí Minh: 137/10D Bình Long, khu phố 27, P. Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Được đào tạo chuyên sâu từ A đến Z về cách xây dựng và quản lý nội dung ứng dụng AI.
đào tạo chuyên sâu từ A đến Z
Học cách sử dụng các công cụ AI để tạo nên nội dung, hình ảnh, video sinh động
Tham gia vào các dự án thực tế, tiếp xúc trực tiếp với cách vận hành một kênh AI lớn, từ ý tưởng đến triển khai.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê công nghệ và tò mò về trí tuệ nhân tạo
Sẵn sàng học hỏi, không ngại thử thách mới
Thái độ tích cực, chủ động và kỷ luật trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, đào tạo quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Marketing.
Đội ngũ đồng hành tận tâm: Làm việc cùng những chuyên gia trong lĩnh vực AI và marketing kỹ thuật số
Cơ hội thực chiến giúp bạn phát triển nhanh chóng và tích lũy kinh nghiệm quý báu
Môi trường sáng tạo, năng động, khuyến khích mọi ý tưởng mới lạ và đột phá.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH

