Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH

Thực tập sinh

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 137/10D Bình Long, khu phố 27, P. Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Được đào tạo chuyên sâu từ A đến Z về cách xây dựng và quản lý nội dung ứng dụng AI.
Học cách sử dụng các công cụ AI để tạo nên nội dung, hình ảnh, video sinh động
Tham gia vào các dự án thực tế, tiếp xúc trực tiếp với cách vận hành một kênh AI lớn, từ ý tưởng đến triển khai.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ thông tin, Đồ họa, Lập trình hoặc các ngành liên quan.
Đam mê công nghệ và tò mò về trí tuệ nhân tạo
Sẵn sàng học hỏi, không ngại thử thách mới
Thái độ tích cực, chủ động và kỷ luật trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 3-5 triệu (có thể thỏa thuận) + Phụ cấp+ Thưởng xây kênh
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, đào tạo quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Marketing.
Đội ngũ đồng hành tận tâm: Làm việc cùng những chuyên gia trong lĩnh vực AI và marketing kỹ thuật số
Cơ hội thực chiến giúp bạn phát triển nhanh chóng và tích lũy kinh nghiệm quý báu
Môi trường sáng tạo, năng động, khuyến khích mọi ý tưởng mới lạ và đột phá.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂM MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 45, TT2, Khu đô Thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

