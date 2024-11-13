Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần TechLead làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 - Số 11 Nguyển Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Được hướng dẫn từng bước để trở thành lập trình viên Android

Tham gia trực tiếp vào dự án: tìm hiểu, phân tích yêu cầu, phát triển hệ thống, review code

Tham gia khoá đào tạo thực tập sinh của công ty, được dẫn dắt bởi mentor có kinh nghiệm và kiến thức tốt

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc tương đương các trường Đại học/ Cao đẳng. Có thể tham gia fulltime , có định hướng Android/Kotlin .

Có hiểu biết nhất định về các ngôn ngữ Java, Kotlin

Đã có kinh nghiệm tự làm một website/app là một lợi thế lớn. (Gửi kèm CV nếu có)

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. Có thể giao tiếp tiếng Anh/ tiếng Nhật là lợi thế lớn.

Tư duy logic tốt, cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm với bản thân và tập thể.

Tại Công ty cổ phần TechLead Thì Được Hưởng Những Gì

Được học tập, phát triển bản thân, định hướng công việc trong môi trường trẻ trung năng động

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình đào tạo

Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp theo tính cách của bạn, kỹ năng của bản theo công việc phù hợp.

Tham gia các buổi Master Talk, CEO Talk với sự giao lưu chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia và CEO hàng đầu trong cùng lĩnh vực;

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê, phát triển bản thân.

Được hỗ trợ lương sau khi đánh giá năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TechLead

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.