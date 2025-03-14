Tuyển Thực tập sinh Alphanam Group Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Alphanam Group Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa King Palace, 108 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ triển khai các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công các công trình, dự án của Tập đoàn.
Hỗ trợ diễn họa 3D, dựng mô hình REVIT.
Sử dụng các phần mềm diễn họa 3D để triển khai thiết kế ý tưởng cho các công trình.
Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo từ quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Alphanam Group Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội được xem xét ký hợp đồng chính thức ở vị trí chuyên viên thiết kế
Có cơ hội làm việc tại tập đoàn đầu ngành trong lĩnh vực Bất động sản
Có cơ hội làm quen và thiết kế các công trình cấp 1, các khu nghỉ dưỡng 5 sao và chung cư cao cấp, condotel mà tập đoàn đang triển khai như: JW Marriot Sapa, JW Marriot Đà Nẵng, Altara Quy Nhơn, Khu công viên văn hóa Mường Hoa,..
Được học hỏi kinh nghiệm từ các kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm
Có cơ hội làm việc tại tập đoàn đầu ngành trong lĩnh vực Bất động sản
Có cơ hội làm quen và thiết kế các công trình cấp 1, các khu nghỉ dưỡng 5 sao và chung cư cao cấp, condotel mà tập đoàn đang triển khai như: JW Marriot Sapa, JW Marriot Đà Nẵng, Altara Quy Nhơn, Khu công viên văn hóa Mường Hoa,..
Được học hỏi kinh nghiệm từ các kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm
