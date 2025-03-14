Tuyển Thực tập sinh Alphanam Group Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa King Palace, 108 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Hỗ trợ triển khai các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công các công trình, dự án của Tập đoàn.

Hỗ trợ diễn họa 3D, dựng mô hình REVIT.

Sử dụng các phần mềm diễn họa 3D để triển khai thiết kế ý tưởng cho các công trình.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo từ quản lý.

Có cơ hội được xem xét ký hợp đồng chính thức ở vị trí chuyên viên thiết kế

Có cơ hội làm việc tại tập đoàn đầu ngành trong lĩnh vực Bất động sản

Có cơ hội làm quen và thiết kế các công trình cấp 1, các khu nghỉ dưỡng 5 sao và chung cư cao cấp, condotel mà tập đoàn đang triển khai như: JW Marriot Sapa, JW Marriot Đà Nẵng, Altara Quy Nhơn, Khu công viên văn hóa Mường Hoa,..

Được học hỏi kinh nghiệm từ các kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm

