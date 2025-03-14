Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 - Tòa nhà Pax Sky Số 63 - 65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng tài liệu kết nối API: Phát triển bộ tài liệu chi tiết và dễ hiểu về cách kết nối và sử dụng API cho khách hàng, bao gồm các hướng dẫn, ví dụ cụ thể và giải thích rõ ràng về các tính năng của API.

Phối hợp với bộ phận IT: Liên hệ với các bộ phận IT nội bộ để tổng hợp thông tin kỹ thuật, đảm bảo tài liệu và mã mẫu được cập nhật đầy đủ và chính xác.

Viết mã mẫu (Code Examples): Tạo mã mẫu cho khách hàng giúp họ dễ dàng tích hợp API vào hệ thống của mình, đảm bảo mã mẫu dễ hiểu và có thể tái sử dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn: Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, hoặc các ngành liên quan. Kiến thức cơ bản về lập trình (Python, Java, JavaScript hoặc các ngôn ngữ lập trình khác).

Hiểu biết về API: Có hiểu biết về các khái niệm API, RESTful API, JSON và các công nghệ web hiện đại.

Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt thông tin kỹ thuật một cách rõ ràng, dễ hiểu cho các đối tượng không chuyên.

Tinh thần cầu tiến: Sẵn sàng học hỏi, nắm bắt công nghệ mới, có tư duy phản biện và phân tích vấn đề để tìm ra giải pháp hiệu quả.

Khả năng làm việc nhóm: Khả năng làm việc hiệu quả với các bộ phận khác, có thể phối hợp nhuần nhuyễn giữa các nhóm kỹ thuật và kinh doanh.

Tính chi tiết và khả năng giải quyết vấn đề: Khả năng tập trung vào chi tiết và giải quyết các vấn đề kỹ thuật nhanh chóng và hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương thực tập sinh.

Đào tạo và học hỏi: Được đào tạo bài bản về API, công nghệ và sản phẩm dịch vụ, đồng thời có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và tài chính.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Cơ hội thực hành thực tế trong môi trường năng động, phát triển kỹ năng chuyên môn và cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu hoàn thành tốt kỳ thực tập.

Môi trường làm việc sáng tạo: Làm việc trong một môi trường công nghệ tiên tiến, với các dự án thách thức và sáng tạo, có không gian tự do thể hiện ý tưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.