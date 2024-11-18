Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON
- Hồ Chí Minh: 114 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, TP.HCM, Quận 10
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Tìm kiếm, lựa chọn KOL phù hợp với chiến dịch marketing của công ty
Liên hệ, trao đổi, đàm phán với KOL về hợp tác, giá cả, nội dung, thời gian thực hiện chiến dịch.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của KOL
Báo cáo kết quả hoạt động của KOL cho cấp trên.
Biên dịch các tài liệu kịch bản từ tiếng trung sang tiếng Việt
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Booking KOL/KOC
Không có KN Booking sẽ được đào tạo
Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Nắm vững kỹ năng viết, dịch thuật tiếng Trung, giao tiếp lưu loát vì sẽ làm việc trực tiếp với người TQ (HSK5 trở lên).
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tính cách hướng ngoại, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội học hỏi và phát triển thăng tiến trong sự nghiệp
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
