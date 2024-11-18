Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 114 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 10, TP.HCM, Quận 10

Tìm kiếm, lựa chọn KOL phù hợp với chiến dịch marketing của công ty

Liên hệ, trao đổi, đàm phán với KOL về hợp tác, giá cả, nội dung, thời gian thực hiện chiến dịch.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của KOL

Báo cáo kết quả hoạt động của KOL cho cấp trên.

Biên dịch các tài liệu kịch bản từ tiếng trung sang tiếng Việt

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành ngôn ngữ Trung, hoặc có Chứng chỉ HSK5-HSK6, các ngành liên quan khác

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Booking KOL/KOC

Không có KN Booking sẽ được đào tạo

Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Nắm vững kỹ năng viết, dịch thuật tiếng Trung, giao tiếp lưu loát vì sẽ làm việc trực tiếp với người TQ (HSK5 trở lên).

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tính cách hướng ngoại, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10,000,000-14,000,000 tùy năng lực kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội học hỏi và phát triển thăng tiến trong sự nghiệp

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ULTRA MOON

