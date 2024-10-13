Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Gia Lai - Quảng Nam

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng lộ trình triển khai các giải pháp công nghệ thông tin cho THACO. Thực hiện tổ chức, điều hành và quản trị các nghiệp vụ triển khai giải pháp phần mềm tại THACO. Quản lý điều hành hoạt động triển khai các dự án CNTT tại THACO và các TĐTV. Thực hiện chỉ đạo tuyển dụng, quản lý nhân sự triển khai phần mềm.

Xây dựng lộ trình triển khai các giải pháp công nghệ thông tin cho THACO.

Thực hiện tổ chức, điều hành và quản trị các nghiệp vụ triển khai giải pháp phần mềm tại THACO.

Quản lý điều hành hoạt động triển khai các dự án CNTT tại THACO và các TĐTV.

Thực hiện chỉ đạo tuyển dụng, quản lý nhân sự triển khai phần mềm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý.

Trình độ chuyên môn:

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm trên 05 năm vị trí tương tương.

Kinh nghiệm:

Sức khoẻ tốt

Thái độ làm việc: Thái độ tích cực, có ý thức đóng góp và có trách nhiệm phát triển nhân sự, có giải pháp vượt qua khó khăn/ thách thức; có ảnh hưởng tốt đến các thành viên khác.

Thái độ làm việc:

Năng lực Lãnh đạo và Quản trị:

Có khả năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm, tạo động lực cho nhân viên. Khả năng phân tích vấn đề và đưa ra các giải pháp theo chiến lược công ty. Có khả năng điều hành hoạt động triển khai các dự án CNTT. Có khả năng thiết lập quy trình và ban hành quy định phù hợp với từng phần mềm của dự án.

Có khả năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm, tạo động lực cho nhân viên. Khả năng phân tích vấn đề và đưa ra các giải pháp theo chiến lược công ty.

Có khả năng điều hành hoạt động triển khai các dự án CNTT.

Có khả năng thiết lập quy trình và ban hành quy định phù hợp với từng phần mềm của dự án.

Chuyên môn nghề nghiệp:

Có kiến thức chuyên sâu về quản trị hệ thống, cơ sở dữ liệu. Có kiến thức, kinh nghiệm trong việc xây dựng, triển khai và hỗ trợ vận hành các giải pháp phần mềm như ERP, MES, PLM, MRP, CRM,... Có kinh nghiệm hoạch định và tổ chức triển khai các giải pháp phần mềm.

Có kiến thức chuyên sâu về quản trị hệ thống, cơ sở dữ liệu.

Có kiến thức, kinh nghiệm trong việc xây dựng, triển khai và hỗ trợ vận hành các giải pháp phần mềm như ERP, MES, PLM, MRP, CRM,...

Có kinh nghiệm hoạch định và tổ chức triển khai các giải pháp phần mềm.

Kiến thức và kỹ năng chung:

Có khả năng nghe, nói, đọc, hiểu Tiếng Anh chuyên ngành, Có khả năng hoạch định kế hoạch, quản lý đội nhóm.

Có khả năng nghe, nói, đọc, hiểu Tiếng Anh chuyên ngành,

Có khả năng hoạch định kế hoạch, quản lý đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn. Làm việc tại một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam Cơ hội thăng tiến minh bạch, phát triển sự nghiệp song hành cùng sự lớn mạnh của Công ty Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực Môi trường chuyên nghiệp, xem trọng người tài và hỗ trợ nhau để phát triển Các khóa đào tạo dành riêng cho CBNV nhằm năng cao năng lực.

Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn.

Làm việc tại một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam

Cơ hội thăng tiến minh bạch, phát triển sự nghiệp song hành cùng sự lớn mạnh của Công ty

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực

Môi trường chuyên nghiệp, xem trọng người tài và hỗ trợ nhau để phát triển

Các khóa đào tạo dành riêng cho CBNV nhằm năng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin