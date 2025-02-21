Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Glandcore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 200/9 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Khai thác kênh ETC tại một trong những địa bàn được giao: Bệnh viện, phòng khám, phòng mạch tư.

- Triển khai các chương trình marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các bệnh viện, phòng khám, phòng mạch tư

- Cung cấp, quảng bá thông tin sản phẩm và chính sách kinh doanh đến Dược sĩ và Bác sĩ.

- Thiết lập mối quan hệ với Dược sĩ, Bác sĩ tại địa bàn được giao.

- Theo dõi, cập nhập thông tin sản phẩm dịch vụ của công ty tại các Khoa Dược, Bệnh viện được phân công.

- Lập kế hoạch bán hàng nhằm đạt được chỉ tiêu phân bổ..

- Đề xuất các chương trình bán hàng phù hợp với Công ty.

- Xây dựng hình ảnh công ty, hình ảnh sản phẩm.

- Trao dồi kiến thức, kỹ năng bán hàng. Tham gia các hoạt động của nhóm, của phòng và của công ty

- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số ETC được giao.

- Thực hiện các chế độ báo cáo hằng ngày, hằng tuần, tháng, quý theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành y – dược, hóa sinh, kinh doanh.

- Có tối thiểu 1- 2 năm trong lĩnh vực dược phẩm

- Giao tiếp tiếng anh là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán thuyết phục.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Glandcore Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6.

- Thu nhập: 8-10tr/tháng + KPI+Thưởng

- Lương tháng 13, phụ cấp đi lại.

- Đóng bảo hiểm full lương

- Xem xét tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc.

- Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, trẻ trung, khẳng định bản thân.

- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong công ty (trưởng nhóm…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Glandcore

