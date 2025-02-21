Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Glandcore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Glandcore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Glandcore
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Công Ty TNHH Glandcore

Trình dược viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Glandcore

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 200/9 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Khai thác kênh ETC tại một trong những địa bàn được giao: Bệnh viện, phòng khám, phòng mạch tư.
- Triển khai các chương trình marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các bệnh viện, phòng khám, phòng mạch tư
- Cung cấp, quảng bá thông tin sản phẩm và chính sách kinh doanh đến Dược sĩ và Bác sĩ.
- Thiết lập mối quan hệ với Dược sĩ, Bác sĩ tại địa bàn được giao.
- Theo dõi, cập nhập thông tin sản phẩm dịch vụ của công ty tại các Khoa Dược, Bệnh viện được phân công.
- Lập kế hoạch bán hàng nhằm đạt được chỉ tiêu phân bổ..
- Đề xuất các chương trình bán hàng phù hợp với Công ty.
- Xây dựng hình ảnh công ty, hình ảnh sản phẩm.
- Trao dồi kiến thức, kỹ năng bán hàng. Tham gia các hoạt động của nhóm, của phòng và của công ty
- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số ETC được giao.
- Thực hiện các chế độ báo cáo hằng ngày, hằng tuần, tháng, quý theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành y – dược, hóa sinh, kinh doanh.
- Có tối thiểu 1- 2 năm trong lĩnh vực dược phẩm
- Giao tiếp tiếng anh là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán thuyết phục.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Glandcore Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6.
- Thu nhập: 8-10tr/tháng + KPI+Thưởng
- Lương tháng 13, phụ cấp đi lại.
- Đóng bảo hiểm full lương
- Xem xét tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc.
- Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, trẻ trung, khẳng định bản thân.
- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong công ty (trưởng nhóm…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Glandcore

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Glandcore

Công Ty TNHH Glandcore

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 200/9 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

