Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương - Bình Thuận

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. DOANH SỐ

- Lập kế hoạch bán hàng trong tháng.

- Hoàn thành doanh số và chỉ tiêu KPI.

2. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

- Khai thác khách hàng mới, duy trì ổn định khách hàng cũ, thường xuyên.

- Thu thập thông tin thị trường, đưa ra các đề xuất nhằm phát triển cũng như kiểm soát tốt thị trường.

3. THÚC ĐẨY BÁN HÀNG

- Giới thiệu sản phẩm tới nhà thuốc và người bệnh.

- Kết hợp với phòng truyền thông – Marketing tổ chức các hoạt động thúc đẩy bán hàng...).

4. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

- Triển khai chính sách chăm sóc, CTKM tới nhà thuốc.

- Quan hệ tốt với nhà thuốc và đại lý.

- Đánh giá, phân loại khách hàng định kỳ tháng/quý/năm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp: Dược, Kinh tế.

- Có 2 năm kinh nghiệm.

- Giới tính: Nam/Nữ.

- Tuổi từ: 23-35.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

- Nộp hồ sơ: Qua mạng hoặc tại 243/9/21 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP. HCM.

Tại Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, ngày lễ, ngày phép,...

- Được hưởng các chế độ theo quy định:

Chế độ công đoàn: Ngày 08/3; ngày đàn ông 03/8; 20/10; Sinh nhật; CBNV; NV Nữ sinh con; Vợ NV Nam sinh con; Ốm đau (Cá nhân+ tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng, con)...: hưởng từ 100.000 – 500.000đ/lần.

Chế độ công ty:

+ Các ngày Lễ 30/4+1/5; 2/9; Thành lập công ty 13/12; Tết Dương lịch: thưởng 1.000.000đ/lần. Tặng quà sản phẩm của công ty ngày 02/9.

+ Tết Âm lịch: thưởng tháng lương thứ 13+ Quà.

+ Đám cưới CBNV; Đám hiếu... : hưởng từ 300.000 – 1.000.000đ/lần.

+ Nghỉ mát; Đi du lịch: 1 năm/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin