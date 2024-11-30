Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình
- Bình Dương:
- Bình Dương
- Bình Thuận
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. DOANH SỐ
- Lập kế hoạch bán hàng trong tháng.
- Hoàn thành doanh số và chỉ tiêu KPI.
2. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
- Khai thác khách hàng mới, duy trì ổn định khách hàng cũ, thường xuyên.
- Thu thập thông tin thị trường, đưa ra các đề xuất nhằm phát triển cũng như kiểm soát tốt thị trường.
3. THÚC ĐẨY BÁN HÀNG
- Giới thiệu sản phẩm tới nhà thuốc và người bệnh.
- Kết hợp với phòng truyền thông – Marketing tổ chức các hoạt động thúc đẩy bán hàng...).
4. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
- Triển khai chính sách chăm sóc, CTKM tới nhà thuốc.
- Quan hệ tốt với nhà thuốc và đại lý.
- Đánh giá, phân loại khách hàng định kỳ tháng/quý/năm.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 2 năm kinh nghiệm.
- Giới tính: Nam/Nữ.
- Tuổi từ: 23-35.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
- Nộp hồ sơ: Qua mạng hoặc tại 243/9/21 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP. HCM.
Tại Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ theo quy định:
Chế độ công đoàn: Ngày 08/3; ngày đàn ông 03/8; 20/10; Sinh nhật; CBNV; NV Nữ sinh con; Vợ NV Nam sinh con; Ốm đau (Cá nhân+ tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng, con)...: hưởng từ 100.000 – 500.000đ/lần.
Chế độ công ty:
+ Các ngày Lễ 30/4+1/5; 2/9; Thành lập công ty 13/12; Tết Dương lịch: thưởng 1.000.000đ/lần. Tặng quà sản phẩm của công ty ngày 02/9.
+ Tết Âm lịch: thưởng tháng lương thứ 13+ Quà.
+ Đám cưới CBNV; Đám hiếu... : hưởng từ 300.000 – 1.000.000đ/lần.
+ Nghỉ mát; Đi du lịch: 1 năm/lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI