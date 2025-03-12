Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Trợ lý giám đốc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hội sở Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham gia tuyển dụng chuyên viên môi giới, nhân viên phát triển kinh doanh và mạng lưới người giới thiệu để phát triển nhân sự của Khối
2. Điều hành công việc của Khối môi giới để hoàn thành mục tiêu doanh số (KPI) đề ra.
3. Hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng đặt lệnh và thực hiện các thủ tục giao dịch liên quan
4. Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin chứng khoán và thường xuyên cập nhật các nhu cầu của khách hàng
5. Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các yêu cầu của khách hàng
6. Đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp hoàn thiện và phương án đẩy mạnh hoạt động môi giới
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Đại học
- Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Đầu tư, Chứng khoán, Kế toán và các chuyên ngành có liên quan.
- Chứng chỉ: Chứng chỉ Hành nghề Chứng khoán
- Ngoại ngữ: Sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế.
Expertise/ Kiến thức chuyên môn:

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P9-10, tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

