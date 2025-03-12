Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- Hà Nội: Hội sở Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tham gia tuyển dụng chuyên viên môi giới, nhân viên phát triển kinh doanh và mạng lưới người giới thiệu để phát triển nhân sự của Khối
2. Điều hành công việc của Khối môi giới để hoàn thành mục tiêu doanh số (KPI) đề ra.
3. Hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng đặt lệnh và thực hiện các thủ tục giao dịch liên quan
4. Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin chứng khoán và thường xuyên cập nhật các nhu cầu của khách hàng
5. Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các yêu cầu của khách hàng
6. Đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp hoàn thiện và phương án đẩy mạnh hoạt động môi giới
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Đầu tư, Chứng khoán, Kế toán và các chuyên ngành có liên quan.
- Chứng chỉ: Chứng chỉ Hành nghề Chứng khoán
- Ngoại ngữ: Sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Trung là một lợi thế.
Expertise/ Kiến thức chuyên môn:
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI