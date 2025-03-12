Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Tham gia tuyển dụng chuyên viên môi giới, nhân viên phát triển kinh doanh và mạng lưới người giới thiệu để phát triển nhân sự của Khối

2. Điều hành công việc của Khối môi giới để hoàn thành mục tiêu doanh số (KPI) đề ra.

3. Hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng đặt lệnh và thực hiện các thủ tục giao dịch liên quan

4. Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin chứng khoán và thường xuyên cập nhật các nhu cầu của khách hàng

5. Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các yêu cầu của khách hàng

6. Đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp hoàn thiện và phương án đẩy mạnh hoạt động môi giới

7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.