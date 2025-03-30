Tuyển Trợ lý giám đốc Thời Trang DEME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Thời Trang DEME
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Thời Trang DEME

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Thời Trang DEME

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 33, Louis 3, Khu đô thị Louis City, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phân tích dữ liệu hoạt động của các phòng ban và tổng hợp báo cáo theo yêu cầu Giám đốc
Phân tích dữ liệu hoạt động
Thiết kế – theo dõi – tối ưu các hệ thống vận hành nội bộ (SOP, biểu mẫu, quy trình…)
hiết kế – theo dõi – tối ưu các hệ thống vận hành nội bộ
Giám sát tiến độ các dự án chiến lược, nhắc việc – theo dõi – đánh giá
Giám sát tiến độ các dự án chiến lược
Hỗ trợ xây dựng tài liệu đào tạo nội bộ, tổ chức onboarding và hỗ trợ phát triển đội ngũ
xây dựng tài liệu đào tạo nội bộ
Tham dự các cuộc họp cấp quản lý, làm thư ký, ghi nhận quyết định và theo dõi thực hiện
làm thư ký, ghi nhận quyết định và theo dõi thực hiện
Là đầu mối thông tin giữa Giám đốc và các phòng ban liên quan

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Hệ thống thông tin, Công nghiệp, Tài chính…
Có tư duy hệ thống, logic, cẩn thận – thích phân tích và cải tiến
Có khả năng tổ chức công việc, viết báo cáo và trình bày rõ ràng
Biết sử dụng các công cụ làm việc cơ bản: Google Workspace, Excel, PowerPoint…
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, vận hành, quản lý dự án, BA hoặc từng làm việc trực tiếp với quản lý cấp cao

Tại Thời Trang DEME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực + thưởng
Làm việc trực tiếp cùng CEO, được tham gia các quyết định quan trọng trong công ty
Môi trường minh bạch, cầu tiến, khuyến khích đổi mới và đề xuất
Cơ hội phát triển lên vị trí: Trợ lý điều hành cấp cao / Quản lý hệ thống / Quản trị vận hành
Văn hóa làm việc chuyên nghiệp nhưng linh hoạt, đề cao kết quả và tư duy chủ động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thời Trang DEME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thời Trang DEME

Thời Trang DEME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 104, ngõ 381 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

