Tuyển Trợ lý giám đốc Thời Trang DEME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Thời Trang DEME
- Hà Nội: 33, Louis 3, Khu đô thị Louis City, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Phân tích dữ liệu hoạt động của các phòng ban và tổng hợp báo cáo theo yêu cầu Giám đốc
Thiết kế – theo dõi – tối ưu các hệ thống vận hành nội bộ (SOP, biểu mẫu, quy trình…)
Giám sát tiến độ các dự án chiến lược, nhắc việc – theo dõi – đánh giá
Hỗ trợ xây dựng tài liệu đào tạo nội bộ, tổ chức onboarding và hỗ trợ phát triển đội ngũ
Tham dự các cuộc họp cấp quản lý, làm thư ký, ghi nhận quyết định và theo dõi thực hiện
Là đầu mối thông tin giữa Giám đốc và các phòng ban liên quan
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy hệ thống, logic, cẩn thận – thích phân tích và cải tiến
Có khả năng tổ chức công việc, viết báo cáo và trình bày rõ ràng
Biết sử dụng các công cụ làm việc cơ bản: Google Workspace, Excel, PowerPoint…
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, vận hành, quản lý dự án, BA hoặc từng làm việc trực tiếp với quản lý cấp cao
Tại Thời Trang DEME Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trực tiếp cùng CEO, được tham gia các quyết định quan trọng trong công ty
Môi trường minh bạch, cầu tiến, khuyến khích đổi mới và đề xuất
Cơ hội phát triển lên vị trí: Trợ lý điều hành cấp cao / Quản lý hệ thống / Quản trị vận hành
Văn hóa làm việc chuyên nghiệp nhưng linh hoạt, đề cao kết quả và tư duy chủ động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thời Trang DEME
