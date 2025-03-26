Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 33 ngõ 165 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ quản lý tài liệu và hợp đồng
Hỗ trợ soạn thảo, kiểm tra và lưu trữ hợp đồng, biên bản nghiệm thu.
Hỗ trợ xử lý hóa đơn, hồ sơ nhập theo yêu cầu.
Quản lý, lưu trữ giấy tờ và cập nhật thông tin trên hệ thống.
Hỗ trợ tài chính – kế toán
Ghi nhận thu/chi nội bộ, cập nhật vào hệ thống công ty (MISA, Lark).
Đối chiếu số liệu tài chính hàng ngày.
Quản lý hành chính – nhân sự
Hỗ trợ chấm công (truy xuất dữ liệu từ phần mềm và chuyển sang bảng excel).
Theo dõi trang thiết bị văn phòng, vật dụng phục vụ công việc.
Đăng ký và quản lý các dịch vụ (mạng, điện, nước, phí dịch vụ… ).
Hỗ trợ quản lý cộng tác viên (CTV)
Hỗ trợ lên danh sách và quản lý nhân sự CTV theo yêu cầu.
Theo dõi lịch làm việc, tiến độ công việc của CTV.
Đảm bảo KPI và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh.
Quản lý tài chính và ngân hàng
Hỗ trợ theo dõi và đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng hàng tuần.
Hỗ trợ công việc vận hành
Giao tiếp, trao đổi & lấy thông tin từ các phòng ban

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp/ sắp tốt nghiệp các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Hành chính – Nhân sự,...
Không yêu cầu kinh nghiệm
sinh viên mới tốt nghiệp/ sắp tốt nghiệp
Thành thạo Tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).
Tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint)
Biết sử dụng MISA, Lark (hoặc sẵn sàng học hỏi).
MISA, Lark
Kỹ năng sắp xếp công việc, giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.
sắp xếp công việc, giao tiếp tốt
Có tinh thần chủ động, trách nhiệm, học hỏi nhanh.
chủ động, trách nhiệm, học hỏi nhanh
Kỹ năng xử lý tình huống tốt
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi, đào tạo bởi CEO
Mức lương từ 8 - 12 triệu (gồm lương cứng, thưởng KPI, thưởng nóng,...)
Được đồng hành trong mọi khâu làm việc
Được định hướng lộ trình phát triển, có thể linh động thay đổi vị trí công việc trong trường hợp Công ty và Nhân sự thống nhất chung
Môi trường làm việc trẻ, dám làm dám chill, tôn trọng sự khác biệt
Sử dụng tất cả các kho tài nguyên miễn phí bao gồm các phần mềm, ứng dụng, khoá học,...
Được training thường xuyên, học hỏi các kỹ năng khác như Content, quay phim, dựng phim, design,... để trau dồi năng lực.
Nghỉ phép theo quy định của Nhà nước
Work from home tối đa 6 buổi/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư TiDo Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 113 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

