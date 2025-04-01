Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty.
Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng theo sự phân công của Giám đốc.
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho các cuộc họp, hội nghị.
Tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho Giám đốc.
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, theo dõi các dự án, hợp đồng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống tốt.
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ- Cầu Giấy- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

