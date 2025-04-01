Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty.
Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng theo sự phân công của Giám đốc.
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho các cuộc họp, hội nghị.
Tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho Giám đốc.
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, theo dõi các dự án, hợp đồng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống tốt.
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, tác phong chuyên nghiệp.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng xử lý tình huống tốt.
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI