Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Trợ lý giám đốc
Mức lương 12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Giới tính Nữ
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm Không yêu cầu
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc: 382 đường 3 tháng 2, Quận 10, TP.HCM

Mô Tả Công Việc

Trợ giúp Giám Đốc người Trung Quốc trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.

Phiên dịch trong các cuộc họp, giao dịch với khách hàng, dịch các văn bản, công văn liên quan trong công việc…

Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, các chuyến đi công tác, hội họp của GĐ.Có thể đi công tác.

Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo.

Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của Giám Đốc cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan .

Tổng hợp các số liệu báo cáo và kế hoạch của các phòng ban bộ phận cho GĐ.

Tham gia các buổi họp liên quan.

Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cao đẳng trở lên các ngành QTKD, ngôn ngữ Trung, Marketing…

Tiếng trung Thành Thạo (nghe nói đọc viết) tối thiểu HSK5 trở lên

Ưu tiên có hiểu biết về các mảng truyền thông, nhân sự, marketing…

Thạo tin học văn phòng

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử, sản xuất, KD đồ điện tử

Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực.

Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Quyền Lợi

Lương thoả thuận theo năng lực từ 12tr-20tr

Thử việc 1 tháng, BHXH khi vào chính thức, nghỉ phép, sinh nhật, thưởng năm…

Thời gian làm việc: 8h00-12h00 & 13h30-17h30 thứ 2- thứ 7 (thứ 7 làm đến 16h00)

Thưởng nóng, thưởng KPIs theo kết quả công việc

Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, để làm việc đạt hiệu quả cao

Cách Thức Ứng Tuyển

