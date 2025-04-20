Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2524 Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Sắp xếp lịch làm việc, chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản họp và hỗ trợ điều phối công việc cho Giám đốc.

Theo dõi tiến độ các dự án, tổng hợp báo cáo định kỳ.

Nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và đề xuất chiến lược kinh doanh.

Hỗ trợ tìm kiếm, mở rộng khách hàng và đối tác tiềm năng.

Phối hợp triển khai các kế hoạch truyền thông, marketing.

Đại diện Giám đốc làm việc với đối tác, khách hàng khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, phát triển kinh doanh hoặc tương đương.

Chưa lập gia đình, có khả năng đi công tác xa, sẵn sàng làm việc linh hoạt.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic, xử lý vấn đề nhanh nhạy.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết cơ bản).

Ưu tiên ứng viên có bằng lái B2.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng.

Được đóng BHXH đầy đủ sau khi kí hợp đồng lao động.

Chế độ nghỉ phép năm, lương tháng 13 đầy đủ.

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG

