Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 259 An Phú Đông , KP5, P. An Phú Đông, Q12, Quận 12, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công việc hàng ngày.

Thay mặt Giám đốc trong một số công việc khi được ủy quyền.

Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng, Ban và tổng hợp gửi lên Giám Đốc. Đảm bảo phải được giải quyết nhanh chóng, chính xác và bảo mật;

Sắp xếp lịch trình, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp khi cần thiết.

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, báo cáo, kế hoạch làm việc theo yêu cầu của Giám đốc.

Triển khai các công việc đã được duyệt tới các phòng ban theo nội dung chỉ đạo của Giám Đốc. Theo dõi, giám sát và đánh giá tiến độ sau đó báo cáo lại cho Giám Đốc về kết quả của từng hạng mục.

Hỗ trợ trong việc giao tiếp, kết nối với đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

Dịch thuật tài liệu, hỗ trợ biên - phiên dịch trong các cuộc họp quan trọng.

Báo cáo nội dung công việc theo ngày cho Giám Đốc (Chi tiết việc cần hoàn thành, đang tiến hành và đã hoàn thành) . Tổng hợp báo cáo theo tuần.

Chủ động theo dõi dòng mail , in ra các nội dung và sắp xếp theo thứ tự để trình Giám Đốc đề xuất hướng xử lý và các bước triển khai.

Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tiếng Anh (4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết) - Bắt buộc.

Biết tiếng Nhật là một lợi thế.

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí trợ lý hoặc công việc tương đương.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

Tư duy logic, khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint,...). BIết sử dụng các công nghệ AI là một lợi thế.

Chịu được áp lực công việc, có thể làm việc ngoài giờ, đi công tác khi cần

Trung thực, bảo mật thông tin tốt và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Thử việc 2 tháng 85% mức lương

Tham gia BHXH theo quy định

Chế độ nghỉ lễ tết, phép năm theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hồng Đăng

