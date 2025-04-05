Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 47/5 Lê Trực Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Đặt mua hàng hoá ở Hàn Quốc
Tìm kiếm thu mua các nhãn hàng mỹ phẩm mới ở Hàn Quốc
Quản lý hồ sơ nhân sự công ty, phụ trách tuyển dụng
Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ độ tuổi từ 22-30
Kinh nghiệm làm việc từ 3 năm
Ngoại hình sáng
Ăn nói duyên dáng, lưu loát, tự tin
Có kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả
Tỉ mỉ, chuyên cần, cẩn thận, nhạy bén , trung thực
Có khả năng làm việc độc lập và kết nối nhóm tốt
Khả năng xử lý công việc đa dạng
Bên cạnh tiếng Hàn thì tiếng Anh nghe nói cơ bản là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tốt, chính sách phúc lợi dồi dào
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng cụ thể
Thưởng tết, Thưởng tháng 13, Thưởng KPI công việc
Các chế độ nghỉ phép, nghỉ mát hàng năm. BHYT, BHXH.
Và các chế độ khác theo Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47/3 Le Truc Street, Ward 7, Ho Chinh Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

