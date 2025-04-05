Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47/5 Lê Trực Phường 7, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

Đặt mua hàng hoá ở Hàn Quốc

Tìm kiếm thu mua các nhãn hàng mỹ phẩm mới ở Hàn Quốc

Quản lý hồ sơ nhân sự công ty, phụ trách tuyển dụng

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên nữ độ tuổi từ 22-30

Kinh nghiệm làm việc từ 3 năm

Ngoại hình sáng

Ăn nói duyên dáng, lưu loát, tự tin

Có kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả

Tỉ mỉ, chuyên cần, cẩn thận, nhạy bén , trung thực

Có khả năng làm việc độc lập và kết nối nhóm tốt

Khả năng xử lý công việc đa dạng

Bên cạnh tiếng Hàn thì tiếng Anh nghe nói cơ bản là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tốt, chính sách phúc lợi dồi dào

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng cụ thể

Thưởng tết, Thưởng tháng 13, Thưởng KPI công việc

Các chế độ nghỉ phép, nghỉ mát hàng năm. BHYT, BHXH.

Và các chế độ khác theo Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

