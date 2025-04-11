Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Trợ lý giám đốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: P.Nguyễn Thái Bình, Ký Con, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý lịch trình, sắp xếp các cuộc họp, sự kiện, lịch trình công tác
Hỗ trợ các công việc cho các buổi shooting, show diễn...
Theo dõi tiến độ công việc, nhắc lịch, xử lý các tình huống phát sinh
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Giám đốc sáng tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: NAM
Có kinh nghiệm từng làm việc tại các vị trí như Trợ lý là 1 lợi thế
Nhanh nhẹn, chủ động, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt
Tốt nghiệp chuyên ngành về thời trang/thiết kế thời trang/ nhiếp ảnh hoặc các chuyên ngành liên quan...
Am hiểu công việc liên quan đến thời trang
Tinh thần chủ động và làm việc độc lập/ đội nhóm tốt
Sắp xếp công việc khoa học
Có khả năng tổ chức, lập kế hoạch, triển khai kế hoạch
Nhanh nhẹn, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội phát triển bản thân.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.
Chế độ nghỉ ngơi theo quy định của Nhà Nước
Chế độ tăng lương: hàng năm tuỳ theo năng lực và quy chế lương của Công ty
Tiền thưởng tháng 13 tuỳ thuộc tình hình hoạt động của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Đường D2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

