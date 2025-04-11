Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: P.Nguyễn Thái Bình, Ký Con, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý lịch trình, sắp xếp các cuộc họp, sự kiện, lịch trình công tác

Hỗ trợ các công việc cho các buổi shooting, show diễn...

Theo dõi tiến độ công việc, nhắc lịch, xử lý các tình huống phát sinh

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Giám đốc sáng tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: NAM

Có kinh nghiệm từng làm việc tại các vị trí như Trợ lý là 1 lợi thế

Nhanh nhẹn, chủ động, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt

Tốt nghiệp chuyên ngành về thời trang/thiết kế thời trang/ nhiếp ảnh hoặc các chuyên ngành liên quan...

Am hiểu công việc liên quan đến thời trang

Tinh thần chủ động và làm việc độc lập/ đội nhóm tốt

Sắp xếp công việc khoa học

Có khả năng tổ chức, lập kế hoạch, triển khai kế hoạch

Nhanh nhẹn, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội phát triển bản thân.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Chế độ nghỉ ngơi theo quy định của Nhà Nước

Chế độ tăng lương: hàng năm tuỳ theo năng lực và quy chế lương của Công ty

Tiền thưởng tháng 13 tuỳ thuộc tình hình hoạt động của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA STUDIOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin