Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẰNG TRÌNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 109 đường số 47, khu phố 8, phường Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sắp xếp lịch trình làm việc, lịch họp, chuẩn bị chuyến công tác cho Giám đốc.

Điều phối, hỗ trợ công tác tổ chức như soạn thư mời, sắp xếp nhân lực, tổng hợp báo cáo, tài liệu cho các buổi làm việc, cuộc họp hay sự kiện có giám đốc tham dự.

Thực hiện báo cáo theo định kỳ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám Đốc yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

Biết tiếng trung

có kinh nghiệm làm trợ lý

Có hiểu biết về Thương mại điện tử là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng

Phản ứng linh hoạt và giao tiếp tốt.

Trung thực và có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẰNG TRÌNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản 8.000.000 vnd - 12.000.000 vnd

Cơ hội phát triển, lộ trình rõ ràng

Thời gian thử việc là 2 tháng.

Sau thời gian thử việc sẽ được đóng BHXH, BHYT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẰNG TRÌNH VIỆT NAM

