Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẰNG TRÌNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẰNG TRÌNH VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 109 đường số 47, khu phố 8, phường Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Sắp xếp lịch trình làm việc, lịch họp, chuẩn bị chuyến công tác cho Giám đốc.
Điều phối, hỗ trợ công tác tổ chức như soạn thư mời, sắp xếp nhân lực, tổng hợp báo cáo, tài liệu cho các buổi làm việc, cuộc họp hay sự kiện có giám đốc tham dự.
Thực hiện báo cáo theo định kỳ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám Đốc yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Biết tiếng trung
có kinh nghiệm làm trợ lý
Có hiểu biết về Thương mại điện tử là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng
Phản ứng linh hoạt và giao tiếp tốt.
Trung thực và có trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẰNG TRÌNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cơ bản 8.000.000 vnd - 12.000.000 vnd
Cơ hội phát triển, lộ trình rõ ràng
Thời gian thử việc là 2 tháng.
Sau thời gian thử việc sẽ được đóng BHXH, BHYT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẰNG TRÌNH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
