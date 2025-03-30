Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A 007 - 008 Sarica, Đường D9, Khu Đô Thị Sala, P. An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

Theo dõi và phối hợp về việc thực hiện mục tiêu chiến lược, các kế hoạch dự án đang triển khai của Công ty.

Thiết lập các chính sách, quy định, quy trình.

Lập kế hoạch làm việc, sắp xếp và theo dõi lịch trình, lịch công tác.

Tham gia gặp gỡ khách hàng, đối tác cùng Tổng Giám đốc (nếu có).

Soạn thảo văn bản theo yêu cầu Tổng Giám đốc.

Chuẩn bị tài liệu, sắp xếp lịch họp, tham dự và ghi biên bản các cuộc họp.

Biên/phiên dịch tài liệu theo yêu cầu.

Kiểm tra, rà soát các văn bản, hồ sơ trước khi trình Tổng Giám đốc ký duyệt.

Lưu trữ dữ liệu, tài liệu theo quy định.

Tiếp nhận, tổng hợp dữ liệu kinh doanh đầu vào.

Xử lý dữ liệu và thông tin mật theo đúng quy định Công ty.

Theo dõi, cập nhật tiến độ công việc, báo cáo kịp thời.

Lên kế hoạch, xây dựng khung cơ sở, dữ liệu đánh giá hiệu suất công việc của Phòng Kinh doanh.

Phối hợp, tham gia hỗ trợ việc thực hiện xây dựng chỉ số đánh giá.

Giám sát kết quả thực hiện, tổng hợp kết quả theo định kỳ và phân tích công cụ đánh giá hiệu suất.

Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, quy trình làm việc, tăng hiệu suất công việc.

Báo cáo, đề xuất và phối hợp thực hiện công việc- Báo cáo các công việc định kỳ theo tuần/tháng/quý/năm.

Báo cáo công việc đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Đề xuất cải tiến, xử lý công việc.

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban; đảm bảo các bộ phận thực hiện đúng và đủ theo mục tiêu được phân công.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi từ 25-30.

Kinh nghiệm: Ít nhất 01-02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh giao tiếp lưu loát.

Biết lái xe ô tô.

Có kinh nghiệm làm việc với đối tác, khách hàng B2B.

Chịu đi lại, có khả năng đi công tác ngoài TP HCM và nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia).

Tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Có khả năng phân tích nhạy bén, thu thập và xử lý thông tin kịp thời.

Thái độ: Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, điềm tính, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Ký Hợp đồng lao động chính thức.

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định Pháp luật.

Nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Lương thưởng đầy đủ theo chính sách của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho nhân viên thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân.

Sếp thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ, dễ thương, không drama.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG

