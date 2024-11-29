Tuyển Trợ lý giám đốc CN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GREATING FORTUNE CONTAINER HCM TẠI ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

CN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GREATING FORTUNE CONTAINER HCM TẠI ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GREATING FORTUNE CONTAINER HCM TẠI ĐÀ NẴNG

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GREATING FORTUNE CONTAINER HCM TẠI ĐÀ NẴNG

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Biên phiên dịch tiếng Trung (phiên dịch đồng thời hoặc phiên dịch ghi chép) trong các cuộc họp, đàm phán, hội thảo liên quan đến hoạt động logistics và vận tải.
Dịch thuật các tài liệu chuyên ngành logistics, vận tải từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại, đảm bảo chính xác về mặt ngôn ngữ và chuyên môn.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty trong việc giao tiếp và làm việc với đối tác Trung Quốc.
Nghiên cứu và cập nhật kiến thức chuyên ngành logistics, vận tải và từ vựng tiếng Trung liên quan.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm biên phiên dịch tiếng Trung và trợ lý Giám đốc.
Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ chuyên nghiệp.
Tiếng Anh cơ bản
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GREATING FORTUNE CONTAINER HCM TẠI ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8.000.000 đến 12.000.000VND
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GREATING FORTUNE CONTAINER HCM TẠI ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GREATING FORTUNE CONTAINER HCM TẠI ĐÀ NẴNG

CN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GREATING FORTUNE CONTAINER HCM TẠI ĐÀ NẴNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10 Yết Kiêu, Sơn Trà, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

