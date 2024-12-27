Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH XNK New Sun Babies làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH XNK New Sun Babies
- Hà Nội: thưởng bằng tiền hoặc hiện vật, thưởng sinh nhật công ty, thưởng lễ, Tết, tháng, quý, năm theo kế hoạch.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Được hưởng tháng lương 13, các quyền lợi về tham quan, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe, và đánh giá tăng lương định kỳ.
- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Xây dựng và mở rộng mạng lưới đại lý: Tìm kiếm và phát triển các đại lý mới, duy trì mối quan hệ với các đại lý hiện tại và tiềm năng.
- Quản lý quan hệ đại lý: Hỗ trợ, tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và chiến lược bán hàng, giải quyết các vấn đề và khiếu nại một cách hiệu quả.
- Tăng cường doanh số bán hàng: Triển khai các chiến lược bán hàng, theo dõi hiệu suất và phân tích báo cáo doanh số để đạt được mục tiêu.
- Nghiên cứu và phân tích thị trường: Cập nhật chiến lược phát triển đại lý dựa trên các phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Báo cáo và quản lý dữ liệu: Lập báo cáo về hiệu suất đại lý, duy trì cơ sở dữ liệu và các thông tin liên quan.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong phát triển đại lý, Sales, B2B hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.
- Nhiệt huyết và đam mê phát triển lâu dài trong ngành kinh doanh.
- Sở hữu laptop cá nhân để làm việc
Tại Công ty TNHH XNK New Sun Babies Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK New Sun Babies
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI