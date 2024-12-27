Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH XNK New Sun Babies làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: thưởng bằng tiền hoặc hiện vật, thưởng sinh nhật công ty, thưởng lễ, Tết, tháng, quý, năm theo kế hoạch. - Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật. - Được hưởng tháng lương 13, các quyền lợi về tham quan, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe, và đánh giá tăng lương định kỳ. - Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Xây dựng và mở rộng mạng lưới đại lý: Tìm kiếm và phát triển các đại lý mới, duy trì mối quan hệ với các đại lý hiện tại và tiềm năng.

- Quản lý quan hệ đại lý: Hỗ trợ, tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và chiến lược bán hàng, giải quyết các vấn đề và khiếu nại một cách hiệu quả.

- Tăng cường doanh số bán hàng: Triển khai các chiến lược bán hàng, theo dõi hiệu suất và phân tích báo cáo doanh số để đạt được mục tiêu.

- Nghiên cứu và phân tích thị trường: Cập nhật chiến lược phát triển đại lý dựa trên các phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Báo cáo và quản lý dữ liệu: Lập báo cáo về hiệu suất đại lý, duy trì cơ sở dữ liệu và các thông tin liên quan.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing....

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong phát triển đại lý, Sales, B2B hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.

- Nhiệt huyết và đam mê phát triển lâu dài trong ngành kinh doanh.

- Sở hữu laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty TNHH XNK New Sun Babies Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK New Sun Babies

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin