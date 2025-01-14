Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH AED VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 145 Triệu

Vị trí Trợ lý Hành chính kỹ thuật đảm nhiệm các công việc hành chính liên quan đến quá trình thực hiện và báo cáo công việc cho chi nhánh. Các nhiệm vụ bao gồm tương tác với công ty mẹ và các thành viên thuộc khối Vận hành tại chi nhánh Việt Nam được chỉ định; thu thập dữ liệu, lịch trình và tiến độ thực hiện công việc để nhập vào cơ sở dữ liệu, chuẩn bị các báo cáo kết quả công việc cho nội bộ và công ty, bảo đảm tính chính xác và kịp thời theo yêu cầu của chi nhánh; và các công việc khác tùy theo dự án. Đóng vai trò kết nối giữa công ty mẹ và bộ phận dịch vụ kỹ thuật, vị trí này cần thể hiện được hình ảnh chuyên nghiệp của chi nhánh thông qua tương tác trực tiếp và trực tuyến.

1. Làm việc với các bộ phận nội bộ liên quan cũng như các thành viên nhóm hoặc/và làm việc với công ty mẹ được giao về các yêu cầu về quy trình thông tin liên quan đến công việc

2. Kết hợp các thủ tục và hệ thống hành chính kỹ thuật để đưa ra các cách hợp lý để thực hiện theo các quy trình đã thống nhất. Đảm bảo luồng thông tin và báo cáo thông suốt, đầy đủ để tạo thuận lợi cho hoạt động của chi nhánh

3. Sửa đổi báo cáo, quy trình theo các yêu cầu thay đổi của công ty mẹ cùng với sự đồng thuận của các bộ phận thuộc khối Vận hành và các bộ phận chức năng liên quan tại chi nhánh

4. Đóng góp xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu suất cao cho đội ngũ Hành chính kỹ thuật

5. Tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của chi nhánh bằng cách hỗ trợ công ty mẹ và đảm bảo cung cấp dịch vụ cao cấp nhất cho chi nhánh và công ty mẹ