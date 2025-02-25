Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH N.N.B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH N.N.B
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Chi Nhánh Công ty TNHH N.N.B, 120 Lý Thánh Tông, P Hiệp Tân, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, nội dung, chiến lược khuyến mãi..trong công tác bán hàng
Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng
Phối hợp với bộ phận giao hàng, kế toán, kho theo qui trình kinh doanh của công ty.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ (ưu tiên)- Nam tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan Kinh Tế, Xã Hội, Ngoại ngữ...
Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng, mạng xã hội...
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH N.N.B Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Tối thiểu 9tr ++ (Các khoản phụ cấp theo qui định của công ty)
BHXH, BHYT, phép theo Quị định của Luật lao động
Lương T13 luôn có + Thưởng tết hàng năm trung bình > 1.5 tháng lương. Thưởng các ngày lễ luôn có. Du lịch hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH N.N.B
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
