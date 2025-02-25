Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH N.N.B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chi Nhánh Công ty TNHH N.N.B, 120 Lý Thánh Tông, P Hiệp Tân, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, nội dung, chiến lược khuyến mãi..trong công tác bán hàng

Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng

Phối hợp với bộ phận giao hàng, kế toán, kho theo qui trình kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ (ưu tiên)- Nam tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan Kinh Tế, Xã Hội, Ngoại ngữ...

Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng, mạng xã hội...

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH N.N.B Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Tối thiểu 9tr ++ (Các khoản phụ cấp theo qui định của công ty)

BHXH, BHYT, phép theo Quị định của Luật lao động

Lương T13 luôn có + Thưởng tết hàng năm trung bình > 1.5 tháng lương. Thưởng các ngày lễ luôn có. Du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH N.N.B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin