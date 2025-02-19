Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 56 Trương Công Giai – Dịch Vọng – Cầu Giấy - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Tham gia triển khai thực hiện các chương trình Marketing, truyền thông nhãn hàng phụ trách

• Tham gia nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng mục tiêu, triển khai các chương trình trưng bày tại điểm bán.

• Xây dựng và quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng nhãn hàng phụ trách

• Tham gia nghiên cứu sản phẩm tạo ra concept sản phẩm, bao bì…

• Triển khai các hoạt động cộng đồng, hoạt động tài trợ…

• Tổ chức thẩm định sản phẩm mới

• Tham gia đề xuất mua sắm hàng hóa dịch vụ cho nhãn hàng phụ trách

• Quản lý thực hiện hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ nhãn hàng phụ trách

• Các nhiệm vụ khác được phân công

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp chuyên ngành Y/ Dược, truyền thông, Marketing, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing Dược.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

• Nghiêm túc, ham học hỏi.

