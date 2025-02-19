Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 56 Trương Công Giai – Dịch Vọng – Cầu Giấy

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Tham gia triển khai thực hiện các chương trình Marketing, truyền thông nhãn hàng phụ trách
• Tham gia nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng mục tiêu, triển khai các chương trình trưng bày tại điểm bán.
• Xây dựng và quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng nhãn hàng phụ trách
• Tham gia nghiên cứu sản phẩm tạo ra concept sản phẩm, bao bì…
• Triển khai các hoạt động cộng đồng, hoạt động tài trợ…
• Tổ chức thẩm định sản phẩm mới
• Tham gia đề xuất mua sắm hàng hóa dịch vụ cho nhãn hàng phụ trách
• Quản lý thực hiện hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ nhãn hàng phụ trách
• Các nhiệm vụ khác được phân công

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
• Tốt nghiệp chuyên ngành Y/ Dược, truyền thông, Marketing, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing Dược.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
• Nghiêm túc, ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 56 P. Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

