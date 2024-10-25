Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 4, đường Bến Nghé. Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phụ trách theo dõi các đơn hàng sản xuất của công ty (từ khâu tìm kiếm nguyên phụ liệu) đến nhập kho theo sự chỉ đạo của quản lý. Phụ trách việc báo cáo, phân tích/tổng hợp về số liệu ngành hàng Xử lý các vấn đề phát sinh với các bộ phận (Siêu thị/Cửa hàng/Kho), nhà cung cấp
Phụ trách theo dõi các đơn hàng sản xuất của công ty (từ khâu tìm kiếm nguyên phụ liệu) đến nhập kho theo sự chỉ đạo của quản lý.
Phụ trách việc báo cáo, phân tích/tổng hợp về số liệu ngành hàng
Xử lý các vấn đề phát sinh với các bộ phận (Siêu thị/Cửa hàng/Kho), nhà cung cấp

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí Thực tập sinh/Trợ lý mua hàng - ngành hàng thời trang Thành thạo Microsoft Office (Excel, Powerpoint) Nhanh nhẹn, có kỹ năng xử lý vấn đề nhạy bén Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ may/quản trị kinh doanh/marketing
Kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí Thực tập sinh/Trợ lý mua hàng - ngành hàng thời trang
Thành thạo Microsoft Office (Excel, Powerpoint)
Nhanh nhẹn, có kỹ năng xử lý vấn đề nhạy bén
Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ may/quản trị kinh doanh/marketing

Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận từ 9 - 12 triệu/ tháng. Phụ cấp ăn trưa 30.000 đồng/ ngày. Điện thoại 200.000 đồng/ tháng. Quà sinh nhật 200.000 đồng Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp hòa đồng. Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định Công ty. Cơ hội thăng tiến cao, xét tăng lương theo năng lực
Mức lương thỏa thuận từ 9 - 12 triệu/ tháng.
Phụ cấp ăn trưa 30.000 đồng/ ngày. Điện thoại 200.000 đồng/ tháng.
Quà sinh nhật 200.000 đồng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp hòa đồng.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định Công ty.
Cơ hội thăng tiến cao, xét tăng lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Công ty CP Thương mại Bán lẻ Nhà Bè

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, đường Bến nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

