Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần thú y Agriviet làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 tòa nhà Nam Cường, đường Tố Hữu, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Trợ lý kinh doanh

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong các hoạt động hành chính và bán hàng.

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng, đơn hàng.

Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và thuyết trình cho các cuộc họp kinh doanh.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý.

Có thể tham gia vào một số hoạt động hỗ trợ bán hàng trực tiếp (tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của công việc).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học hoặc sản xuất là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty cổ phần thú y Agriviet Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh (sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thú y Agriviet

