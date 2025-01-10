Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Thu thập, cập nhật, phân tích, tóm lược thông tin về các tình hình pháp luật mới, thông tin báo chí, kiến thức quản lý hiện đại trong các ngành nghề mà Công ty đang hoạt động cho TGĐ.

- Nhận biết và báo cáo TGĐ các điểm không phù hợp được ghi nhận trong quá trinh thực hiện công việc phụ trách của các khối, của công ty kèm thêm đề xuất các giải pháp để giải quyết, ngăn ngừa các vấn đề này.

- Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại;

- Tham gia cùng TGĐ trong công tác đối nội/ đối ngoại, các buổi gặp gỡ, giao thương.

- Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của TGĐ (thông dịch Tiếng Anh cho TGĐ trong các cuộc họp với đối tác nước ngoài).

- Thay mặt TGĐ tham dự các cuộc họp trong và ngoài công ty khi có chỉ đạo từ TGĐ

- Chủ động phối hợp với các phòng ban đề xuất với TGĐ về việc tham gia các chương trình nghị sự, hội nghị, các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức cấp CEO, các giải thưởng trong nước về các ngành nghề mà Công ty đang hoặc sẽ tham gia hoạt động.

- Liên hệ với các khách hàng, đối tác, các thành viên trong Ban Giám Đốc và sắp xếp hợp lý lịch làm việc, lịch họp hằng ngày của TGĐ.

- Kịp thời thông báo cho TGĐ tham dự các cuộc họp bên ngoài cũng như họp nội bộ.

- Theo dõi các thời hạn Passport, Visa của TGĐ và đề nghị pháp chế gia hạn khi cần thiết.

- Chuẩn bị hoàn chỉnh cho các chuyến công tác của TGĐ và các chuyến công tác của khách hàng, đối tác đến công ty làm việc với TGĐ (liên hệ thủ tục visa, đặt vé máy bay, khách sạn, xe đứa rước, đặt phòng họp, hồ sơ, chứng từ, nội dung làm việc ….).