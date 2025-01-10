Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2A đường số 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, cập nhật, phân tích, tóm lược thông tin về các tình hình pháp luật mới, thông tin báo chí, kiến thức quản lý hiện đại trong các ngành nghề mà Công ty đang hoạt động cho TGĐ.
- Nhận biết và báo cáo TGĐ các điểm không phù hợp được ghi nhận trong quá trinh thực hiện công việc phụ trách của các khối, của công ty kèm thêm đề xuất các giải pháp để giải quyết, ngăn ngừa các vấn đề này.
- Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại;
- Tham gia cùng TGĐ trong công tác đối nội/ đối ngoại, các buổi gặp gỡ, giao thương.
- Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của TGĐ (thông dịch Tiếng Anh cho TGĐ trong các cuộc họp với đối tác nước ngoài).
- Thay mặt TGĐ tham dự các cuộc họp trong và ngoài công ty khi có chỉ đạo từ TGĐ
- Chủ động phối hợp với các phòng ban đề xuất với TGĐ về việc tham gia các chương trình nghị sự, hội nghị, các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức cấp CEO, các giải thưởng trong nước về các ngành nghề mà Công ty đang hoặc sẽ tham gia hoạt động.
- Liên hệ với các khách hàng, đối tác, các thành viên trong Ban Giám Đốc và sắp xếp hợp lý lịch làm việc, lịch họp hằng ngày của TGĐ.
- Kịp thời thông báo cho TGĐ tham dự các cuộc họp bên ngoài cũng như họp nội bộ.
- Theo dõi các thời hạn Passport, Visa của TGĐ và đề nghị pháp chế gia hạn khi cần thiết.
- Chuẩn bị hoàn chỉnh cho các chuyến công tác của TGĐ và các chuyến công tác của khách hàng, đối tác đến công ty làm việc với TGĐ (liên hệ thủ tục visa, đặt vé máy bay, khách sạn, xe đứa rước, đặt phòng họp, hồ sơ, chứng từ, nội dung làm việc ….).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2a Đường Số 5, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

