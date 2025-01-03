Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

1. Điều hành – Quản lý Tổ Điều Vận

- Điều hành hoạt động của Tổ Điều Vận trong công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa, con người.

- Phân công nhiệm vụ cho nhân viên thuộc quyền quản lý.

- Đề xuất cơ cấu tổ chức cho bộ phận mình quản lý (cơ cấu tổ chức và mô tả công việc)

- Phối hợp với Quản lý trực tiếp và phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng nhân sự (ra đầu bài, phỏng vấn tuyển dụng, lựa chọn ứng viên)

- Xác định nhu cầu đào tạo của bộ phận phụ trách

- Đào tạo nội bộ cho cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý

- Quản lý thực hiện công việc nhân viên dưới quyền (Thiếp lập mục tiêu, giao chỉ tiêu kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi)

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý.

- Báo cáo cho Trưởng phòng vê tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định.

2. Công tác chuyên môn điều phối hoạt động giao nhận – vận chuyển

- Quản lý xe, nhân viên lái xe giao nhận

- Kiểm tra và giám sát thực hiện công việc của nhân viên trong tổ

- Lập kế hoạch và lên lịch vận chuyển hàng hóa, con người theo ngày, tháng, quý, năm.

- Tiếp nhận yêu cầu vận chuyển của các bộ phận trong Công ty, sắp xếp, điều động xe vận chuyển theo yêu cầu.