Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: 789 Đường Đình Ấm, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Điều hành – Quản lý Tổ Điều Vận
- Điều hành hoạt động của Tổ Điều Vận trong công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa, con người.
- Phân công nhiệm vụ cho nhân viên thuộc quyền quản lý.
- Đề xuất cơ cấu tổ chức cho bộ phận mình quản lý (cơ cấu tổ chức và mô tả công việc)
- Phối hợp với Quản lý trực tiếp và phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng nhân sự (ra đầu bài, phỏng vấn tuyển dụng, lựa chọn ứng viên)
- Xác định nhu cầu đào tạo của bộ phận phụ trách
- Đào tạo nội bộ cho cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý
- Quản lý thực hiện công việc nhân viên dưới quyền (Thiếp lập mục tiêu, giao chỉ tiêu kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi)
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý.
- Báo cáo cho Trưởng phòng vê tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định.
2. Công tác chuyên môn điều phối hoạt động giao nhận – vận chuyển
- Quản lý xe, nhân viên lái xe giao nhận
- Kiểm tra và giám sát thực hiện công việc của nhân viên trong tổ
- Lập kế hoạch và lên lịch vận chuyển hàng hóa, con người theo ngày, tháng, quý, năm.
- Tiếp nhận yêu cầu vận chuyển của các bộ phận trong Công ty, sắp xếp, điều động xe vận chuyển theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 777 - Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

