Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công tác tiền lương & phúc lợi:

1. Xây dựng, điều chỉnh Quy chế tiền lương, thang bảng lương, chính sách phúc lợi,... để phù hợp với yêu cầu của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của Công ty qua các giai đoạn;.

1.

2. Thực hiện, hướng dẫn, giám sát toàn bộ công việc liên quan đến công tác tính lương hàng tháng: chấm công, tính lương, đánh giá KPIs;

3. Thực hiện, hướng dẫn, giám sát các công việc liên quan đến BHXH, thuế TNCN cho CB-CNV…

4. Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của NLĐ về công, lương, thưởng, BHXH, thuế TNCN...

5. Định kỳ đánh giá, đo lường định mức lao động, phối hợp, xây dựng đơn giá tiền lương (bao gồm lương sản phẩm).

Công tác hồ sơ nhân sự:

1. Lập, cập nhật và quản lý data nhân sự theo qui trình (data nhân sự theo bộ phận, data nhân sự mới, data nhân sự nghỉ việc, data nhân sự khen thưởng, kỉ luật..).