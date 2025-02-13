Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam
Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Tòa nhà May Legend – số 55 Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
Vị trí tuyển dụng: UM (Unit Manager) – Trưởng nhóm kinh doanh tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam. Địa chỉ website: www.sunlife.com.vn
Mô tả công việc:
- Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
- Hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh
- Phụ trách tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo
- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng.
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 22 - 35 tuổi
- Tốt nghiệp: Cao đẳng/ Đại học.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề.
- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm
- Có khả năng phân tích và nhạy bén với những cơ hội thị trường.
- Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành phát triển hệ thống kinh doanh.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.
Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam
