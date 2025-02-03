Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
- Hải Phòng: Sinh nhật cá nhân, lễ, tết, team building, nghỉ mát tổ chức định kỳ; Văn phòng sáng tạo, nhiều năng lượng; Sử dụng Coworking space miễn phí trên khắp Hà Nội, Tp.HCM (trong cùng tổng công ty)., Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Phát triển kinh doanh tại chi nhánh phụ trách: đảm bảo hoạt động kinh doanh tốt, góp phần trong sự phát triển chung của hệ thống, đưa MindX thành thương hiệu tiên phong và dẫn đầu thị trường.
Đảm bảo chất lượng trải nghiệm khách hàng và kết quả học tập của học sinh tại chi nhánh: tạo ra sự khác biệt trong chất lượng để học sinh có thể tự hào khi là học sinh của MindX, trở thành những công dân toàn cầu trong nền kinh tế 4.0
Tuyển dụng, đào tạo, phát triển, giữ chân những nhân sự trong team: Nhân viên tư vấn giáo dục (Sale executive), ...
Xây dựng, đề xuất quy trình, kịch bản, chính sách kinh doanh, vận hành với cấp trên;
Các công việc khác theo sự phân công của ASM (Quản lý khu vực)
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng nhìn nhận vấn đề, đưa ra giải pháp và chủ động giải quyết vấn đề tốt, hướng tới kết quả cuối cùng;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, công nghệ.
Innovation: Luôn sáng tạo đổi mới, học và tìm ra những cách giải quyết cho những vấn đề khó, thậm chí còn chưa từng nghe bao giờ
Innovation
Integrity: Chính trực với khách hàng, đồng nghiệp, công ty, quan trọng nhất là chính trực với chính bản thân mình
Integrity:
Persistence: Kiên trì, bền bỉ, tinh thần “can-do" & “never-giving-up"
Persistence:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI