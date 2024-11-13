Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa WINGS WELLNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 159A Đề Thám Phường Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Xây dựng và quản lý đội ngũ telesales hiệu quả.

- Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên telesales trong việc tiếp cận và chăm sóc khách hàng.

- Phân tích dữ liệu cuộc gọi và đưa ra các chiến lược cải thiện hiệu quả

- Chịu trách nhiệm vận hành trong team:

Sắp xếp ca làm việc.

Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên telesales trong việc tiếp cận và chăm sóc khách hàng

- Đảm bảo chỉ số trong tháng theo KPI được giao.

- Lập báo cáo thống kê và đánh giá nhân sự trong team hằng ngày.

- Phối hợp làm việc với các Bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên và dưới 28 tuổi.

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm trong mảng sale, chăm sóc khách hàng, telesale,... (ưu tiên có kinh nghiệm làm Leader).

- Tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Chủ động & linh hoạt điều phối công việc.

Tại WINGS WELLNESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Bonus + Tips ( từ 12 triệu trở lên).

- Hưởng các chính sách phúc lợi từ công ty.

- Tham giam teambuilding và các hoạt động của công ty.

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Làm việc trực tiếp với CEO.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WINGS WELLNESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin