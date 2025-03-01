Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Trần Kịm Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

•Định hướng và xây dựng chiến lược MKT dài hạn, lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch MKT ngắn và trung hạn. Đo lường hiệu quả thực hiện, phân tích và báo cáo phân tích hiệu quả chiến trước ban giám đốc.

•Lãnh đạo và quản lý đội ngũ MKT, giám sát triển khai các chiến lược.

•Thiết lập ngân sách MKT, chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.

•Quản lý và lưu trữ các tài liệu của phòng MKT, đảm bảo bảo mật các thông tin MKT của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

•Ưu tiên có kinh nghiệm hoạt động trong ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng.

•Hiểu về cơ chế hoạt động của các trang Social (Facebook, Tiktok, Shopee, Google Ads,..).

•Sử dụng được các công cụ thiết kế cơ bản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

•Lương cứng 10 – 15 triệu + % theo KPI

•Thưởng theo hiệu quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm,...

•Đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, hiếu hỉ, thai sản,...

•Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC TRẦN GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin