Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH MPER TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: E4 Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Xây dựng & triển khai chiến lược marketing trên các nền tảng TMĐT (Shopee, Lazada, Tiktok Shop , facebook ...) để tăng doanh số, tối ưu chi phí.

Quản lý & tối ưu gian hàng: Đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi, tối ưu SEO, hình ảnh, nội dung.

Lên kế hoạch & chạy quảng cáo (Ads) trên các nền tảng TMĐT và mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Google...) nhằm thu hút khách hàng & tăng chuyển đổi.

Theo dõi, phân tích dữ liệu & báo cáo về hiệu quả chiến dịch marketing, đề xuất cải thiện dựa trên dữ liệu thực tế.

Hợp tác với các bộ phận liên quan (CSKH, vận hành, kho hàng) để tối ưu quy trình bán hàng, đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Nghiên cứu thị trường & đối thủ, cập nhật xu hướng marketing, TMĐT để đề xuất chiến lược phù hợp.

Xây dựng & quản lý team marketing, đào tạo nhân sự để nâng cao hiệu suất làm việc.

Có kinh nghiệm 2-3 năm trong lĩnh vực marketing TMĐT, ưu tiên đã làm trên các sàn Shopee, Lazada, Tiktok Shop

Hiểu biết về chạy quảng cáo, SEO sàn TMĐT, tối ưu gian hàng & các công cụ marketing online.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy chiến lược và khả năng đo lường hiệu quả chiến dịch.

Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp & phối hợp với các phòng ban tốt.

Lương : Lương cứng + Thưởng KPI theo doanh số & hiệu suất ( lương thoả thuận theo kinh nghiệm )

Tháng lương 13. Thưởng Hiệu Quả Công Việc.

Cơ hội tham gia các chuyển du lịch, nghỉ mát trong và ngoài nước

Đóng BH đầy đủ theo quy định Nhà nước

Quà tặng dịp lễ, tết; chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ...

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.