Tuyển Trưởng nhóm Marketing Bình Minh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bình Minh Group
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Trưởng nhóm Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Bình Minh Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, District 8, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

I. CHI TIẾT CÔNG VIỆC (Job details)
1. Xây dựng chân dung khách hàng, phân tích xu hướng, hành vi khách hàng để lên các chiến dịch Marketing phù hợp hiệu quả.
• Tham gia xây dựng kế hoạch Marketing trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
• Hoạch định chiến lược MKT cho thương hiệu của từng nhãn hàng và tổ hợp nhãn hàng của công ty
• Triển khai hoạt động MKT theo tiêu chí: Đúng mục đích, đúng phương tiện, đúng thời điểm nhằm đạt hiệu quả tối ưu.
2. Xây dựng hình ảnh thương hiệu
• Xây dựng và chịu trách nhiệm triển khai các chương trình khuyến mãi, các chương trình Marketing liên kết với các hãng, các đối tác (khuyến mãi, tài trợ, dịch vụ…)
• Kết hợp với ngành hàng và hãng để gia tăng truyền thông, quảng cáo nhằm đảm bảo hiệu quả các chương trình hợp tác đạt được hiệu quả cao nhất.
• Cụ thể hóa các chiến dịch marketing, quản trị thực thi đến kết quả cuối cùng, đồng thời tổng kết, phân tích báo cáo hiệu quả của từng chiến dịch.
• Giám sát việc sử dụng ngân sách Marketing để đạt sự hợp lý và có hiệu quả dài hạn.
• Tương tác làm việc với các phòng ban khác đảm bảo chương trình Marketing được thực hiện hiệu quả và đúng thời điểm.
• Lập kế hoạch xây dựng hình ảnh thương hiệu, hiểu trọng tâm của nhãn hàng để các mục tiêu, chiến dịch khác nhau đi cùng về một mục đích, mục tiêu tổng của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Bình Minh Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bình Minh Group

Liên Hệ Công Ty

Bình Minh Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10 Trương Đình Hội, P16, Q8 , TP.HCM, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

