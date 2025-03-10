Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẠI LÝ THUẾ BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẠI LÝ THUẾ BẢO TÍN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Trưởng nhóm Marketing

Mức lương
Đến 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 238

- 240

- 242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Đến 16 Triệu

Trực tiếp tổ chức xây dựng, chuẩn bị nguồn lực triển khai và kiểm soát kế hoạch cho phòng Marketing theo từng giai đoạn phát triển của công ty.
Phối hợp triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả của từng hoạt động tiếp thị và truyền thông của công ty; đồng thời đề xuất phương án tối ưu giảm thiểu chi phí Marketing mức độ hợp lý.
Dự trù, phân bổ ngân sách và kiểm soát chi phí phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo chi phí thực hiện.
Quản lý các kênh social và phương tiện truyền thông liên quan đến công việc thực thi trong nội bộ và bên ngoài bao gồm ATL và BTL;
Tìm kiếm và làm việc với các đối tác/ đại lý tổ chức/ thực hiện quảng cáo/ PR/ Event…. uy tín, chuyên nghiệp để thực hiện các chiến dịch và kế hoạch marketing;
Phối hợp làm việc BP Kinh Doanh để xác định phân khúc khách hàng, nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng, đề xuất kịp thời các phương án bán hàng hiệu quả.
Lập kế hoạch thực hiện công việc của phòng ban theo tháng gửi cho Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.
Kiến thức chuyên sâu về marketing và Digital Marketing.
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu, quản lý các trang mạng xã hội, các chiến dịch digital marketing.
Khả năng phân tích dữ liệu, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẠI LÝ THUẾ BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Các khoản thưởng cá nhân/thi đua giữa các phòng ban mỗi tháng/quý.
- Tham gia đầy đủ BHXH, thưởng Tết, lương tháng 13, teambuilding hàng năm và một số phúc lợi khác.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương hàng năm.
- Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn định kỳ.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẠI LÝ THUẾ BẢO TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 238-240-242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

