Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Dreamcos VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA
- Hồ Chí Minh: 27 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
[TIKTOK TEAM] TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM MARKETING - TIẾNG HÀN
Địa điểm làm việc: 27 Rạch Bùng Binh, phương 10, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6: 8h - 17h. Thứ 7: 8h - 12h. Trưa nghỉ 1 tiếng.
Mô tả công việc:
Lên kế hoạch & triển khai chạy quảng cáo TikTok Ads.
Theo dõi, tối ưu hiệu suất quảng cáo, đảm bảo KPI.
Phân tích dữ liệu, đề xuất chiến lược tối ưu ngân sách.
Phối hợp với team booking, sales để tối ưu giỏ hàng TikTok.
Báo cáo kết quả & đề xuất chiến lược.
Truyền đạt thông tin giữa team nội bộ và công ty mẹ tại Hàn Quốc.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu về social media, TikTok Shop, insight khách hàng.
Kỹ năng phân tích, quản lý ngân sách & tối ưu chiến dịch.Kỹ năng quản lý đội nhóm, xử lý tình huống tốt.
Giao tiếp tiếng Hàn.
Nữ, 25-35 tuổi,
Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức Lương: 17-20tr
- Bao cơm trưa.
- Ngày lễ, tết hưởng lương theo quy định Chế độ thưởng.
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
