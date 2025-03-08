Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Dreamcos VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

III. Quyền lợi: - Mức Lương: 17-20tr - Bao cơm trưa. - Ngày lễ, tết hưởng lương theo quy định Chế độ thưởng. - Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

[TIKTOK TEAM] TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM MARKETING - TIẾNG HÀN Địa điểm làm việc: 27 Rạch Bùng Binh, phương 10, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6: 8h - 17h. Thứ 7: 8h - 12h. Trưa nghỉ 1 tiếng. Mô tả công việc: Lên kế hoạch & triển khai chạy quảng cáo TikTok Ads. Theo dõi, tối ưu hiệu suất quảng cáo, đảm bảo KPI. Phân tích dữ liệu, đề xuất chiến lược tối ưu ngân sách. Phối hợp với team booking, sales để tối ưu giỏ hàng TikTok. Báo cáo kết quả & đề xuất chiến lược. Truyền đạt thông tin giữa team nội bộ và công ty mẹ tại Hàn Quốc.

