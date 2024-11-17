Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Lãnh đạo và quản lý từ 1-2 thực tập sinh sản xuất media.
- Hợp tác với các bộ phận khác để xây dựng kế hoạch media toàn diện.
- Chịu trách nhiệm trực tiếp sản xuất nội dung media phù hợp với mục tiêu công ty.
- Giám sát sản xuất nội dung media, quản lý cả nhân viên mới và thực tập sinh.
- Quay dựng chắc tay, đồng bộ màu sắc và ánh sáng theo tonemood branding, chỉnh sửa hợp logic, và có khả năng typography theo guidelines.
- Tập trung chính vào việc tạo nội dung cho công nghệ và laptop (70%), phần còn lại dành cho thiết lập nội thất và quảng cáo truyền hình (30%).
- Phát triển kế hoạch chiến lược cho sản xuất media nhằm nâng cao năng lực đội ngũ và tăng cường hình ảnh thương hiệu.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm chứng minh trong lĩnh vực sản xuất media, đặc biệt là công nghệ và thiết lập sáng tạo.
- Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ với khả năng quản lý và hướng dẫn đội ngũ nhân viên mới và thực tập sinh.
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức tốt để quản lý các dự án media đa dạng.
- Khả năng làm việc phối hợp với các bộ phận khác để đáp ứng nhu cầu media.
- Tầm nhìn sáng tạo cho sản xuất media với nhận thức sâu sắc về tăng cường thương hiệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15 - 25 triệu VND
Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm
Lương tháng 13 và thưởng theo Profit công ty
Ưu đãi giá khi mua các sản phẩm của công ty
Tham gia các chương trình du lịch, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tháng
Xét tăng lương 1 lần/năm
Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 53 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

