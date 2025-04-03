Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 1 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Navigos Search's Client
- Vĩnh Phúc: Vĩnh Phúc, Việt Nam
Mô Tả Công Việc
1. Phát triển thị trường
• Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng, trả lời inquiries trên các nền tảng mạng xã hội.
• Quản lý và sử dụng hồ sơ năng lực công ty, đảm bảo lưu trữ khoa học và cập nhật liên tục.
• Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thị trường nhập khẩu.
• Theo dõi và phối hợp thực hiện các chương trình marketing quốc tế, đánh giá hiệu quả.
2. Quản trị đơn hàng và R&D
• Thu thập yêu cầu thị trường, theo dõi phát triển sản phẩm mới, tối ưu hóa sản phẩm hiện có.
• Quản lý và xúc tiến đơn hàng, phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng.
• Cập nhật phản hồi từ khách hàng, bàn giao thông tin đầy đủ sau khi chốt đơn hàng đầu tiên.
3. Chăm sóc quan hệ khách hàng
• Hỗ trợ hậu cần khi khách hàng làm việc tại công ty.
• Quản lý Sales Manager trong quá trình phát triển kinh doanh (team size 30 người, 3 manager)
• Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng theo kế hoạch.
4. Báo cáo và phối hợp
• Quản lý dữ liệu khách hàng và báo cáo định kỳ về phát triển thị trường.
