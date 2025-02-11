Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Mức lương
50 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 3 lần/năm,...), Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

1. Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.
2. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
3. Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng.
4. Đàm phán và thương thảo hợp đồng với khách hàng.
5. Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty.
6. Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng.
7. Đào tạo nhân viên, đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho các kế hoạch bán hàng của Công ty.
8. Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Phòng Kinh doanh.
9. Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước GĐKD, Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản hoặc vị trí tương đương;
2. Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, quản trị kinh doanh,... hoặc các ngành có liên quan;
3. Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực bất động sản, kỹ năng giao tiếp tốt;
4. Am hiểu hoạt động đầu tư và thị trường bất động sản trong nước;
5. Chủ động trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 triệu VND - 70 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

