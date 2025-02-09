Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT
- Hà Nội: Được trang bị • Các dụng cụ hỗ trợ khác • VPP phục vụ công việc Chế độ đãi ngộ • Lương Cơ bản + % hoa hồng • Phụ cấp trách nhiệm và các loại phụ cấp khác (nếu có) • Lương, thưởng dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh • Hàng năm có 2 đợt review lương (phụ thuộc vào năng lực và hiệu xuất công việc mang lại) • Bảo hiểm, phúc lợi xã hội theo quy định công ty và Nhà nước • Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổ chức quản lý đội nhóm Kinh doanh phụ trách hoàn thành chỉ tiêu doanh số Cty phân bổ
Lên kế hoạch tiếp cận các nguồn Lead, phân bổ cho nhân viên trong Các kênh, đạt chỉ tiêu KPI đề ra
Lên kế hoạch kinh doanh tổng thể và phân bổ cho toàn bộ đội nhóm trong công ty
Giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến quy trình với khách hàng, đơn hàng
Trực tiếp chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng VIP khi cần thiết nhằm duy trì,kiểm soát tốt chất lượng dịch vụ
Phối hợp với phòng MKT nhằm thúc đẩy các CTKM, xúc tiến thúc đẩy doanh thu kinh doanh
Huấn luyện, đào tạo các hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên kinh doanh
Tham gia các sự kiện, hội thảo nhằm nắm bắt xu hướng thị trường, mở rộng mạng lưới đối tác trong ngành
Tìm kiếm và liên lạc đối tác tại những thị trường nội thất tiềm năng để mở rộng cơ hội hợp tác về sản phẩm
Làm việc với các đại lý/ đối tác ( thúc đẩy doanh số, theo dõi, quản lý doanh thu....)
Quản lý chi phí của dự án, lập kế hoạch chi phí, kiểm soát dự toán thi công nội bộ. Kiểm soát việc thực hiện chi phí, hạn chế tối đa hao hụt/ chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dự án
Trực tiếp thực hiện dự án hoặc hỗ trợ dự án hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả
Xây dựng chiến lược kinh doanh Tháng, Quý, Năm theo mục tiêu công ty đề ra
Tham mưu, đề xuất các phương án nhằm cải thiện các hoạt động kinh doanh hoặc tăng trưởng kinh doanh
Hàng tháng, Quý, Năm báo cáo kết quả kinh doanh với Ban Giám Đốc
Báo cáo kinh doanh bất thường gây ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh nhằm đưa ra các phương án tối ưu
Tạo môi trường làm việc tốt để nhân viên phát huy hết khả năng sáng tạo trong công việc, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sức khỏe tốt, có thể đi công tác khi có yêu cầu
• Có khả năng đi công tác xa
• 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.
.• Ưu tiên người đã làm những ngành nghề tương đồng ở đơn vị có quy mô lớn.
• Từng ở vị trí TP kinh doanh hoặc team lead cho doanh nghiệp nội thất/xây lắp dân dụng với doanh thu 200 tỷ trở lên
• Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.
• Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán, kỷ luật cao.
• Chia sẻ và hòa đồng.
Kiến thức
• Trình độ Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting.
• Thành thạo tin học văn phòng, mail, web...
• Trình độ tiếng anh Khá là một lợi thế
• Hiểu biết về vật liệu nội thất, đặc biệt là gỗ công nghiệp.
• Có kiến thức về kinh doanh, marketing và quản trị nhân sự
• Nắm bắt tốt thị trường, nhu cầu tiêu dùng, khảo sát tình hình thực tế
• Có kinh nghiệm thực chiến phát triển các dự án kinh doanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXFIT
