Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN RADON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Theo năng lực thu nhập từ 50 - 60tr/tháng - Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty. - Được tham gia Team building hàng tháng, du lịch hàng năm. Thưởng lễ, tết tháng lương thứ 13,14 - Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty, Quận Hoàng Mai

Trưởng phòng kinh doanh

- Tham mưu toàn bộ các hoạt động liên quan đến định hướng phát triển và tổ chức triển khai các dự án của Công ty cho Ban Giám đốc.

- Kiểm tra giám sát quản lý nhân viên ( quản lý số lượng nhân sự trong phòng khoảng 5 - 10 người).

- Xây dựng đội ngũ chuyên môn. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các nhân viên trong phòng.

- Đảm bảo doanh thu theo chỉ tiêu được giao, phân phối công việc cho nhân viên kinh doanh

- Báo cáo các thông tin phản hồi từ khách hàng cho cấp trên

- Kiếm nguồn hàng mới, đại diện bán hàng, cùng với công ty xây dựng kế hoạch bán hàng

- Tiếp đãi khách hàng của công ty

- Phát triển các dự án kinh doanh mới, thu thập thông tin thị trường, nghiên cứu đề xuất thị trường tiềm năng

- Đề xuất chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy chế quản trị của công ty và phân công của Ban quản trị, Giám đốc điều hành

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí trưởng phòng kinh doanh

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc đội nhóm, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

- Có khả năng thuyết trình, đào tạo đội nhóm

- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức sâu về sản phẩm và ngành kinh doanh kinh doanh nội thất, xây dựng

- Năng động, chịu khó, có tinh thần học hỏi cao. Có thể đi công tác.

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 triệu VND - 60 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

