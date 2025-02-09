Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Các hoạt động team building thường xuyên., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh cho sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực bán lẻ bàn thờ - đồ phong thuỷ

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xác định cơ hội kinh doanh và phát triển thị phần.

Quản lý và huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác.

Thường xuyên báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả công việc.

Quản lý ngân sách và chi phí hoạt động kinh doanh.

Phát triển các chương trình khuyến mãi, quảng cáo để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Tham gia các sự kiện, hội chợ triển lãm để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và các chỉ số KPI.

Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực bán lẻ - hàng tiêu dùng nhanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm.

Nắm vững các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp và đàm phán.

Khả năng phân tích thị trường, lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Khả năng giao tiếp tốt, thuyết trình lưu loát.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt

