Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 48 - 50 Triệu

Mức lương 48 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 - 30tr + hoa hồng BHXH Nghỉ phép Thưởng tháng 13, Quận Hoàng Mai

Trưởng phòng kinh doanh

Lập kế hoạch Kinh doanh theo tháng/ quý/ năm

Phân tích thị trường và nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược phù hợp

Dự báo doanh thu và đánh giá kết quả kinh doanh

Lập doanh số mục tiêu và giao chỉ tiêu trong Phòng Kinh Doanh

Chịu trách nhiệm thực hiện và đảm bảo doanh số Kinh doanh

Thu nhập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị

Làm đầu mối về việc thu nhập,quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ khách hàng

Phối hợp với các phòng ban để triển khai

Kiểm soát các hợp đồng bán hàng theo quy định công ty, phối hợp với các bộ phận liên quan thu hồi các khoản nợ xấu khó đòi (nếu có)

Phê duyệt phương án KD của nhóm

Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước ban Giám Đốc

Tối ưu hóa quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi ký hợp đồng

Chăm sóc thường xuyên các mối quan hệ khách hàng bền chặt, lâu dài

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm phát triển khách hàng và đảm bảo thị phần của công ty

Liên tục cập nhật xu thế thị trường & thông tin đối thủ để tham mưu, đề xuất ban giám đốc nâng cao sức cạnh tranh dịch vụ/sản phẩm hiện tại và phát triển các dịch vụ/sản phẩm mới

Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo, quản lý thời gian và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

Giải quyết, tháo gỡ công việc cho cấp dưới khi cần (gặp khách hàng, chốt đơn hàng, sự cố ngoài công trường, trong công ty...)

Thực hiện việc Báo cáo tuần – tháng – quý – năm hoặc theo yêu cầu công việc.

Báo cáo về các kết quả hoạt động KD, doanh thu và chi phí bán hàng; đưa ra các dự báo trước Ban giám đốc

Lập báo cáo tháng, quý, năm theo quy định

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Đại học/cao đằng (ngành quản trị kinh doanh, marketing, thương mại, cơ điện, điều hòa...)

Quản lý, kinh doanh

Hiểu biết về ngành cơ điện: điều hòa,điện, nước...

Hiểu biết về kinh doanh, tâm lý khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 48 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 25 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG

