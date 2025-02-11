Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 48 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG
- Hà Nội: 20
- 30tr + hoa hồng BHXH Nghỉ phép Thưởng tháng 13, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 48 - 50 Triệu
Lập kế hoạch Kinh doanh theo tháng/ quý/ năm
Phân tích thị trường và nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược phù hợp
Dự báo doanh thu và đánh giá kết quả kinh doanh
Lập doanh số mục tiêu và giao chỉ tiêu trong Phòng Kinh Doanh
Chịu trách nhiệm thực hiện và đảm bảo doanh số Kinh doanh
Thu nhập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị
Làm đầu mối về việc thu nhập,quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ khách hàng
Phối hợp với các phòng ban để triển khai
Kiểm soát các hợp đồng bán hàng theo quy định công ty, phối hợp với các bộ phận liên quan thu hồi các khoản nợ xấu khó đòi (nếu có)
Phê duyệt phương án KD của nhóm
Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước ban Giám Đốc
Tối ưu hóa quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi ký hợp đồng
Chăm sóc thường xuyên các mối quan hệ khách hàng bền chặt, lâu dài
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm phát triển khách hàng và đảm bảo thị phần của công ty
Liên tục cập nhật xu thế thị trường & thông tin đối thủ để tham mưu, đề xuất ban giám đốc nâng cao sức cạnh tranh dịch vụ/sản phẩm hiện tại và phát triển các dịch vụ/sản phẩm mới
Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo, quản lý thời gian và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh
Giải quyết, tháo gỡ công việc cho cấp dưới khi cần (gặp khách hàng, chốt đơn hàng, sự cố ngoài công trường, trong công ty...)
Thực hiện việc Báo cáo tuần – tháng – quý – năm hoặc theo yêu cầu công việc.
Báo cáo về các kết quả hoạt động KD, doanh thu và chi phí bán hàng; đưa ra các dự báo trước Ban giám đốc
Lập báo cáo tháng, quý, năm theo quy định
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 48 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Quản lý, kinh doanh
Hiểu biết về ngành cơ điện: điều hòa,điện, nước...
Hiểu biết về kinh doanh, tâm lý khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 25 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TRUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
